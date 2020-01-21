Варшава, , 11:36 — REGNUM Польские поисковики нашли на юго-западе страны обломки советского бомбардировщика и останки трёх членов экипажа. Самолёт предположительно был сбит 19 января 1945 года, сообщает интернет-портал onet.pl.

Воронка диаметром 12 м с обломками самолёта B-25 Mitchell была найдена на территории Силезского воеводства. Ранее из архивных документов и рассказов местных жителей было известно, что в районе концлагеря «Аушвиц-Биркенау» у города Освенцим фашисты сбили бомбардировщик. Не было установлено место падения самолёта.

Предположительно, на месте гибели бомбардировщика могут находиться останки ещё двух человек, однако раскопки пока приостановлены из-за обнаружения в обломках пулеметных патронов. Их исследуют сапёры, место находки охраняется полицией.

США поставляли двухмоторные бомбардировщики B-25 Mitcell Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны. Всего по ленд-лизу СССР получил 807 таких самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Псковской области поисковики нашли останки местных жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Читайте также: Захоронение жертв фашистских карателей обнаружили в Псковской области