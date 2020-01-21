Ирвайн, США, 21 января 2020, 11:18 — REGNUM Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили «Руководство по выживанию в 4 сезоне Battle for Azeroth» для World of Warcraft. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале игры 20 января.
Видео посвящено контенту нового обновления для Battle for Azeroth: рейдам, подземельям и новым артефактам. Ролик озвучил российский YouTube-блогер с ником «Хронош».
Напомним, Battle for Azeroth — это масштабное дополнение для игры World of Warcraft. Его релиз состоялся в 2018 году.
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