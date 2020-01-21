Нур-Султан, , 11:16 — REGNUM На 66-м году жизни после продолжительной болезни скончался государственный деятель, бывший депутат Мажилиса (парламента) Казахстана Камал Бурханов. Об этом 21 января написал депутат Сената республики Мурат Бактиярулы на своей странице в Facebook.

По его словам, Бурханов болел последние два года. «Его супруга делала все, что было в ее силах. Но все в руках Всевышнего. Покойся с миром, Камал ага!» — написал сенатор.

Камал Бурханов родился 31 марта 1954 года в селе Шуралисай Янгиюльского района Узбекской ССР. В 1977 году окончил Ташкентский государственный университет им. Ленина. В 1988 году стал кандидатом исторических наук, а в 1997 году — доктором политических наук.

С 2007 по 2016 год избирался депутатом Мажилиса (парламента) Казахстана четвертого и пятого созывов.