Додома, , 11:23 — REGNUM В Комитете ООН по правам инвалидов призвали правительство Танзании принять срочные меры по защите жителей страны с альбинизмом, что связано с ростом числа нарушений их прав, в том числе случаев нападений с целью лишения конечностей. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации журналистов издания, помимо обеспечения усиленной защиты альбиносов, правительство Танзании также призвали выплатить компенсацию гражданке страны, ставшей жертвой нападения в 2008 году.

Как отмечают репортеры, тогда женщине отрубили обе руки. Кроме того, в комитете призвали к тому, чтобы пострадавшей бесплатно предоставляли медицинскую помощь, оплатили затраты на протезы, а также регулярно предоставляли помощь для обеспечения ее нормальной жизнедеятельности. В ООН также призвали к немедленному проведению расследования трагедии и осуждению всех виновных в нападениях на альбиносов в Танзании.

Добавим, что требования ООН были выдвинуты после слушаний претензий пострадавшей женщины, которая обвинила правительство Танзании в нарушении Конвенции ООН по правам инвалидов.