Мадрид, , 11:00 — REGNUM Создатели многопользовательской ролевой игры Temtem представили трейлер своего проекта, выполненный в аниме-стилистике. Ролик был опубликован 20 января на YouTube-канале IGN.

В трейлере авторы игры показали главных героев проекта и их Темтемов — фантастических существ, которых игрокам предстоит приручать и тренировать. Судя по ролику, геймеры будут призывать Темтемов при помощи специальных карт, на манер покеболов в серии игр Pokemon.

Напомним, релиз Temtem состоится сегодня, 21 января, в Steam. Игра будет распространяться по «условно-бесплатной» модели.

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