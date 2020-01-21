Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с делегацией отправился в Израиль, где встретится с живущими в этой стране ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками Ленинграда.

Беглов также примет участие в открытии в Иерусалиме памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти», сообщили 21 января в пресс-службе Смольного.

В Израиле сейчас живет более 1500 человек, переживших блокаду Ленинграда.

В программе визита петербургской делегации — встреча с сопредседателем российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром по вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, председателем фракции «Ликуд» в Кнессете Зеэвом Элькиным.

«Также в программе визита — деловая встреча Александра Беглова с представителями израильского бизнес-сообщества», — отметили в Смольном.

Напомним, визит президента РФ Владимира Путина в Израиль запланирован на 23 января 2020 года.