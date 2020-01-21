Иваново, , 10:47 — REGNUM В Иваново готовятся к буму иностранных туристов — как рассчитывают городские власти, толчок к развитию туристической отрасли может дать подключение к международной платежной системе Sendy, которая является официальным партнером платежных сервисов WeChatPay и AliPay. Презентация системы, позволяющей производить оплату через QR-код с помощью смартфона, состоялась в администрации города 20 января. Мероприятие было направлено на представителей бизнес-сообщества, входящих в туристическую инфраструктуру. Внедрение данной платёжной системы рассчитано, прежде всего, на иностранных туристов, в частности гостей из Китая.

«В настоящее время проводится работа по внедрению международной платежной системы в городах маршрута «Золотое кольцо России». Планируется, что для иностранцев будут организовываться туры в городах этого популярного туристического направления, и подключение к международной платежной системе даст толчок к развитию всей отрасли», — уточнила заместитель председателя по культуре администрации города Иванова Ксения Колбашева.

Согласно ожиданиям, внедрение системы позволит увеличить число туристов из КНР в Россию с 1,8 млн до 5 млн человек. Сколько из этого числа может приехать в Иваново, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Ярославской области, в городе Ростове Великом состоялось подписание соглашения, предусматривающего реализацию проекта «Золотое кольцо России: перезагрузка 2.0». На мероприятие были приглашены главы городов, которые входят в Золотое кольцо. Однако представители Ивановской области на мероприятии отсутствовали.

Об этом: Главы городов Золотого кольца проигнорировали перезагрузку проекта