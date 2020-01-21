Москва, , 10:46 — REGNUM В России аномально тёплая погода сохранится до конца января. Об этом 21 января заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Этот период тепла я бы условно назвал «махрово-красным». Если посмотреть на карту температурных аномалий, то она именно такого цвета», — пояснил эксперт.

По его словам, вплоть до конца января на 12 градусов теплее климатической нормы будет в европейской части страны, а на азиатской — на все 20.

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Вильфанд пояснил, что аномально тёплая погода, которая установилась в азиатской части России, является следствием перемещения воздушных масс из Атлантики.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростовская область не стала исключением. В январе 2020 года температура воздуха в регионе оказалась на шесть градусов выше климатической нормы. Метеорологи объяснили аномально тёплую погоду затоком в Европейскую часть России разогретых воздушных масс с Атлантики. По данным синоптиков, тёплыми будут также февраль и март.

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