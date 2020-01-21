Цхинвал, , 11:02 — REGNUM Последние квартиры, пострадавшие во время боев в августе 2008 года, заканчивают ремонтировать в Цхинвале. Об этом 21 января сообщает агентство «Рес» со ссылкой на начальника ЖЭК администрации Цхинвала Алана Котаева.

Чиновник рассказал, что сделать капитальный ремонт осталось в четырех квартирах, и данная задача почти решена. Завершить в них работы планируется в конце января. Также сообщается, что завершено восстановление лифтового хозяйства в столице Южной Осетии, и продолжаются работы по восстановлению частных домов, пострадавших в ходе вооруженного конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, нападение на Цхинвал совершила грузинская армия. Для прекращения агрессивных действий Тбилиси в конфликт вмешалась российская армия. Грузинские подразделения заставили вернуться обратно, а Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.