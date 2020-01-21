Екатеринбург, , 10:40 — REGNUM В столице Среднего Урала закроется интернет-телеканал ЕТВ. Об этом сообщает ЕАН.

По данным издания, ЕТВ прекратит работу с 1 апреля 2020 года. Причины закрытия носят экономический характер, заявляют в агентстве.

ЕТВ был создан в 2012 году. Владельцем телеканала является экс-директор «Студии-41» Владимир Злоказов. Считается, что СМИ относилось лояльно к предыдущему составу мэрии Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Екатеринбурге закрылся телеканал АТН. Он проработал почти 22 года.

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