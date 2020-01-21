Магас, , 10:33 — REGNUM Власти Ингушетии ищут пути выхода из создавшегося положения с обеспечением жильем вынужденных переселенцев из Чечни. Ряд из них нуждается в улучшении жилищных условий, однако свое право на это они утратили.

По словам главы миннаца Руслана Волкова, 451 семья получила компенсацию за утраченное жилье в размере до 120 тыс. рублей. Еще 68 семей в период с 1998 по 2001 годы вошли в список получателей возвратных ссуд по 5000 рублей на каждого члена семьи. Из списка вынужденных переселенцев они выбыли, тем не менее их жилищная проблема не решена из-за недостаточности выделенных средств.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов призвал в течение месяца выяснить, какие возможности есть у властей региона, для того чтобы помочь людям. Он поручил до 1 марта представить ему полный список предложений.

«…Обратитесь в Народное собрание, сформулируйте инициативу для обращения в Государственную думу, привлеките парламентариев к борьбе за права людей. Живых людей, доведенных до отчаяния и истощения бюрократией, черствостью и безразличием», — поставил задачу Калиматов.

Как сообщало ИА REGNUM, в очереди на получение жилья в Ингушетии в настоящее время стоят около 430 семей вынужденных переселенцев из Чечни. В 2020 году будут обеспечены жильем 320 семей.

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