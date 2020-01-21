Махачкала, , 10:35 — REGNUM Четыре теракта удалось предотвратить силовикам в Дагестане за 2019 год. Об этом накануне, 20 января, сообщил министр внутренних дел республики Абдурашщид Магомедов на заседании, посвященном подведению итогов работы ведомства за прошлый год.

«В результате совместных мероприятий правоохранительных органов деятельность диверсионно-террористических групп на территории Дагестана пресечена, но террористическая угроза сохраняется, что подтверждается четырьмя предотвращенными террористическими актами», — цитирует Магомедова «Дагестанская правда».

По словам генерал-лейтенанта полиции, за минувший год выявлено 532 преступления террористического характера (почти на 100 больше, чем в 2018 году) и 54 — экстремистской направленности, а также 42 факта финансирования терроризма. Последний показатель по сравнению с 2018 годом также вырос почти в два раза.

Кроме того, силовиками была пресечена деятельность 17 «спящих ячеек» террористических организаций. Девять участников были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, еще 40 членов удалось задержать. По словам Магомедова, попытки создания законспирированных ячеек международных террористических организаций в республике не прекращаются.

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