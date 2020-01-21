Тяньцзинь, Китай, , 10:26 — REGNUM Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй. Такой вердикт вынес 21 января Народный суд средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.

Суд приговорил Хунвэя к 13,5 годам лишения свободы. Отмечается, что подсудимый не выразил намерения оспорить приговор.

В 2004 — 2018 годах Мэн Хунвэй занимал пост заместителя министра общественной безопасности КНР. С 2016 по 2018 год он был президентом Интерпола. В октябре 2018 года Хунвэя арестовали по обвинению в коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мэн Хунвэй признал свою вину в получении взяток на 14,5 млн юаней ($2,11 млн).

Читайте также: Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признал свою вину