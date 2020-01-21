Сочи, Краснодарский край, , 10:25 — REGNUM Представители международного аэропорта «Сочи» считают преждевременными выводы о виновных в скатывании самолета «Ютэйр» в реку, ранее распространённые авиакомпанией «Ютэйр».

Представитель аэропорта, в частности, заявил СМИ о том, что расследование инцидента продолжается, и об окончательных выводах могут сообщить только следственные органы, заявления же других сторон «до окончания расследования являются преждевременными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент с пассажирским самолётом АК «Ютэйр» произошёл в ночь на 1 сентября 2018 года — при посадке самолёт выкатился за пределы посадочной полосы, сломал крыло, а затем загорелся. В момент ЧП на борту находились более 160 пассажиров, а также члены экипажа. Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчёт, в котором, частности, говорилось о том, что к инциденту могли привести действия экипажа. В пресс-службе «Ютэйр» главной причиной происшествия назвали затопление взлётно-посадочной полосы.