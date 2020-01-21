Алма-Ата, Казахстан, , 10:24 — REGNUM Полиция задержала жителя Алма-Аты, рисовавшего рекламу наркотиков в общественных местах. Об этом заявил начальник управления полиции Бостандыкского района, подполковник полиции Даурен Утебаев, сообщает 21 января агентство «Казинформ».

По его словам, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рекламу наркотических средств. В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Утебаев отметил, что с 2020 года в республике ужесточили ответственность за рекламу наркотиков. «Отныне подобные «художники» будут лишаться свободы», — заявил начальник управления полиции.

В полиции уточнили, что злоумышленник с помощью баллончика наносил на поверхности адреса соответствующих сайтов. Мужчине грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Алма-Ате было установлено несколько баннеров со скрытой рекламой наркотиков. На плакате изображался QR-код со ссылкой на сайт, при регистрации на котором пользователю предлагалось купить наркотические вещества.

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