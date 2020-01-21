Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM В Ленинградской области сегодня, 21 января, отмечают 76-ю годовщину освобождения поселка Мга от немецко-фашистских захватчиков.

Как напомнил в своем обращении председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, Мга была захвачена нацистскими захватчиками 30 августа 1941 года. Вскоре после этого полностью замкнулось кольцо блокады вокруг Ленинграда. Мга находилась в оккупации 873 дня.

21 января 1944 года советские войска освободили Мгу и перешли к преследованию отступавшего противника, а уже 27 января была полностью снята блокада Ленинграда.

«Мга — единственный посёлок на карте нашей Родины, в честь освобождения которого в Москве был дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. Пятнадцати соединениям и частям Ленинградского и Волховского фронтов, отличившимся в боях за Мгу, приказом Верховного главнокомандующего было присвоено наименование Мгинских», — отметил спикер Заксобрания Ленобласти.

В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в поздравлении жителям региона напомнил о том, что еще в конце августа 1941 года уже разрушенный вражескими бомбардировками транспортный узел Мги продолжал обеспечивать работу единственной остававшейся тогда железнодорожной магистрали, связывавшей Ленинград со страной.

«И сегодня, вспоминая великое событие января 1944-го года — День освобождения поселка Мга, мы не можем не вспомнить и героических защитников Мги, отражавших непрерывные атаки врага, задержавших его движение в 1941-м. Каждый день, что удалось тогда продержаться Мге под натиском фашистских захватчиков, — это тысячи спасенных жизней ленинградцев», — подчеркнул Дрозденко.

Он также призвал помнить о тех жителях Мги и близлежащих деревень, кто погиб во время оккупации. Многие из этих селений, разоренные и сожженные фашистами, навсегда исчезли с карты Ленинградской области.