Монтрёй, Франция, , 10:14 — REGNUM Ubisoft объявила о реструктуризации своей редакционной команды. По словам представителей компании, это поможет сделать новые игры более разнообразными, сообщил портал Dark Side of Gaming 20 января.

Раньше одни и те же члены редакционной команды работали над всеми играми Ubisoft, поэтому геймеры часто находили сходства в их названиях и наполнении. Теперь компания планирует выделять больше времени на разработку каждой игры и внедрять в них больше инноваций.

Напомним, Ubisoft — это французская компания — разработчик видеиогр. Наиболее известными её франшизами являются: Assassin's Creed, Prince of Persia, Far Cry и др.

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