Оренбург, , 10:13 — REGNUM В Орске Оренбургской области в 2020 году планируют открыть новый онкодиспасер. Его строительство и оснащение оборудованием обошлось бюджетам разных уровней в 1,3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

В 2020 году на территории области запланировано открытие трех Центров амбулаторной онкологической помощи.

Как отметила министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова, реализация проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» уже в первый год позволила ощутить результаты, прежде всего в снижении смертности населения от онкозаболеваний — на 5%.