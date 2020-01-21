Челябинск, , 10:12 — REGNUM В центре Челябинска на площади Революции снова открыли ледовый городок. Горки вновь доступны посетителям, пишут местные СМИ.

Работу городка ограничили на прошедшей неделе. Поводом стали плюсовые температуры. Тепло оказалось аномальным для Урала. Скульптуры начали подтаивать, и чиновники испугались возможных обрушений и травм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге январское тепло тоже внесло коррективы в работу главного ледового городка. На прошлой неделе там обрушилась одна из конструкций, и объект временно закрыли.