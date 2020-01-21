Брянск, , 10:13 — REGNUM Кальян с живыми черепахами обнаружили в одном из кафе в Советском районе Брянска, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. Живых рептилий поместили в стеклянную колбу, через которую проходит дым. После общественного резонанса администрация бара принесла извинения, а правоохранительные органы решили проверить заведение.

По словам работников кафе, сосуды и жидкости никак не пересекаются, поэтому животным ничего не грозило. В администрации назвали аквакальян «единичным случаем по спецзаказу постоянного гостя» и принесли извинения всем, кого затронула эта история. Черепах отправили домой: они живут в аквариуме с фильтром, светом и хорошим кормом.

«Готовы пройти и принять любые проверки на законном уровне, чтобы каждый из вас убедился и понял, что мы любим и ценим всех животных на планете. Ещё раз приношу всем свои извинения», — заявил представитель кафе.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия») на своей странице в социальной сети написал, что «переговорил по телефону с брянским Роспотребнадзором, направили им запрос, они выходят на проверку».

«К сожалению, требований к кальянам нет. Это само по себе омерзительно. Здесь надо работать совместно с органами ветеринарного надзора. Потому что это полное издевательство над животными», — рассказала радиостанции «Говорит Москва» начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Брянской области Татьяна Самойленко.

В региональной прокуратуре пообещали провести проверку на предмет законности действий.