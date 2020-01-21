Иваново, , 10:08 — REGNUM Уровень заболеваемости ОРВИ на территории Ивановской области по данным на 20 января находится на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года, сообщила пресс-служба ТУ Роспотребнадзора по региону.

За минувшую неделю к медикам в регионе обратились 6 тыс. 533 заболевших. Для сравнения — неделей ранее число обратившихся к врачам было почти в два раза меньше — 3,8 тыс. человек.

В Иваново за минувшую неделю было зарегистрировано 3598 случаев ОРВИ, что также соответствует уровню эпидпорога. За неделю число заболевших выросло более чем на тысячу человек.

В ведомстве уточнили, что случаев гриппа в регионе не зафиксированы — у больных определялись антигены вирусов не гриппозной этиологии (аденовирус).