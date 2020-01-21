Лилонгве, , 10:12 — REGNUM Учителя начальных и средних школ по всей Малави объявили забастовку в знак солидарности со своими коллегами, которым не выплатили зарплату за декабрь 2019 года. Об этом передает ВВС Africa.

«С сегодняшнего дня все учителя не будут посещать занятия, а вместо этого проводят сидячую забастовку в ближайших окружных отделах министерства образования, пока труд всех учителей не будет оплачен», — сказал генеральный секретарь Профсоюза учителей Малави (TUM) Чарльз Кумченга.

Большую часть понедельника, 20 января, правительственные чиновники находились на собраниях, обсуждая возникшую проблему и не были доступны для комментариев, однако ранее министр образования Джастин Саиди заявлял, что правительство готово выслушать требования профсоюза, чтобы мирно разрешить спор о зарплате.

По информации журналистов телерадиокомпании, в прошлом месяце правительство исключило некоторых учителей и тысячи других государственных служащих из правительственной ведомости о зарплате за неспособность предоставить свои национальные идентификационные карточки.

В Профсоюзе сообщили, что ни один из учителей, отстраненных от государственной заработной платы, якобы не предоставил удостоверения личности, а также отметили, что документы, удостоверяющие личность учителей, были на самом деле признаны недействительными после того, как они были получены властями.

В TUM заявили, что забастовку поддерживает ведущая организация гражданского общества в секторе образования Малави, «Коалиция по формированию гражданского общества», глава которой Бенедикт Кондове заявил, что поможет учителям выполнить правительственную директиву о предоставлении своих идентификационных карточек.