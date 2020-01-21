Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Пользователь Reddit с ником YeaQuarterDongIng 20 января опубликовал небольшой геймплейный ролик из игры Godfall, релиз которой ожидается на консоли PlayStation 5. В видео показаны фрагменты боевой системы проекта.

В ролике протагонист Godfall сражается с несколькими противниками, используя двуручный меч. По словам публикатора видео, эти фрагменты были взяты из «неиспользованного трейлера игры».

Напомним, релиз Godfall ожидается в конце 2020 года. Помимо PS5, игра будет доступна на PC.

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