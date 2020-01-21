Ставрополь, , 10:08 — REGNUM В Следственном комитете Ставрополья чествовали жителя города Михайловска, спасшего жизнь брошенному на улице младенцу. В торжественной обстановке мужчине вручили благодарственное письмо, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.

Игорь Иткалюк 31 декабря 2019 года возле гаража нашел завернутого в пеленки новорожденного мальчика, который еще подавал признаки жизни. Мужчина завернул ребенка в свою куртку и тут же позвонил в скорую помощь.

«Благодаря Вашему неравнодушию младенец, брошенный на верную смерть собственной матерью, сейчас имеет все шансы на счастливую жизнь и судьбу», — отметил руководитель следственного управления СКР по Ставрополью Игорь Иванов.

Он выразил уверенность, что этот поступок станет примером для всех граждан, в особенности для подрастающего поколения. Сам Иткалюк признался, что ни секунду не раздумывал — у него на это просто не было времени, поскольку в тот момент от его действий зависела жизнь младенца.

Отметим, что в настоящее время биологическая мать брошенного мальчика привлечена к уголовной ответственности.

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