Вашингтон, , 09:56 — REGNUM В Соединенных Штатах началась работа над созданием вакцины против коронавируса нового типа, вспышка которой была зарегистрирована в Китае, передает телеканал CNN.

«NIH (Национальные институты здоровья США) предпринимают первые шаги по разработке вакцины», — заявил глава Национальных институтов аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фоци.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был зафиксирован четвертый случай смерти в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, в китайском городе Ухань. По последним данным, в Китае уже выявлено более 220 случаев заболевания новым типом пневмонии.

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