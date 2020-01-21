Тбилиси, , 09:57 — REGNUM Вероятность попадания в Грузию носителей нового коронавируса, появившегося в Китае, минимальна. Данное заявление 20 января во время пресс-конференции сделала руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, сообщает телеканал «Рустави 2».

«Риск распространения у нас минимальный, потому что прямого авиаперелета из той провинции, в которой зафиксированы эти случаи, нет», — рассказала эксперт.

Она сообщила, что случаи заболевания новым коронавирусом обнаружены в Японии и Таиланде, но между этими странами и Китаем есть прямое авиасообщение. Гамкрелидзе подчеркнула, что в настоящее время нет опасности распространения вируса в Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, в Приморье в связи с событиями в Китае начали заблаговременно предлагать жителям прививку от пневмонии. В первую очередь ее предлагают детям и лицам, имеющим заболевания, которые могут обостриться при заражении коронавирусом.

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