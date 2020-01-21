Калуга, , 10:38 — REGNUM В Калужской области зарегистрировано 4732 случая респираторных инфекций, в том числе 18 случаев гриппа. Темп роста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе составил 37,9% (3432). Об этом 21 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В большинстве районов области обстановка по заболеваемости респираторными инфекциями стабильная и соответствует сезонным значениям. Однако в четырёх районах отмечается более интенсивное течение эпидемического процесса и превышение недельных пороговых показателей: Барятинский (+100%), Спас-Деменский (+88,5%), Ферзиковский (+72%), Износковский (+72,5%). Один случай гриппа у взрослого зарегистрирован в Людиновском районе. В Калуге зафиксировано 3066 случаев ОРВИ и 17 случаев гриппа, всего — 3083, темп роста заболеваемости составил 43%. Положительная динамика заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. Грипп зарегистрирован у детей в возрасте до 14 лет — девять случаев. В шести случаях это так называемый свиной грипп (А-Н1N1). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом выросла в 4,5 раза.

Частота госпитализации больных с ОРВИ в медицинские организации региона относительно предыдущей недели также возросла. С гриппом и ОРВИ был госпитализирован 91 больной, на предыдущей неделе — 57 человек (рост — 59,6%). В связи с регистрацией случаев внебольничной пневмонии приостановлен образовательный процесс в одном классе калужской школы № 51.

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