Париж, 21 января 2020, 09:30 — REGNUM У северного побережья Франции были спасены 12 мигрантов, в том числе ребенок, которые пытались переплыть Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании, сообщает Le Figaro.
«Это первая операция по оказанию помощи мигрантам в море с начала 2020 года. Спасательные службы обнаружили легкий катер с 12 мигрантами (в том числе двумя женщинами и ребенком) в 4 км от мыса Гри-Не», — говорится в пресс-релизе префектуры Ла-Манша.
Напомним, в 2019 году 2758 мигрантов были перехвачены патрульными службами Франции при попытке пересечь Ла-Манш.