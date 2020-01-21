Давос, Швейцария, , 09:23 — REGNUM Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.

По его словам, речь идет об использовании мошенниками фотографий банковских карт, которые владельцы пересылают друг другу в мессенджерах.

«Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка, — цитирует его РИА Новости. — С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну».

Он отметил, что даже небольшого количества информации может быть достаточно, чтобы мошенник мог разговорить потенциальную жертву при помощи методов социальной инженерии. Для этого зачастую нужны только ФИО и номер телефона владельца банковской карты, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на всё новые методы и ухищрения, на которые идут мошенники, чтобы украсть средства граждан РФ с банковской карты, есть целый ряд способов, как застраховаться от посягательств на финансы, не отказывая себе в возможности пользоваться банкоматами банка. Рекомендации дали специалисты Роскачества.

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