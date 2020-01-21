Москва, , 09:16 — REGNUM Короновирус есть везде, в том числе и в России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врач Александр Мясников. Комментируя вспышку вирусной пневмонии в Китае и заявление Роспотребнадзора о том, что проникновение в Россию нового типа коронавируса 2019-nCoV нельзя исключить полностью, он отметил, что «китайский короновирус известен с 2002 года».

«Ещё раз про новость дня — вспышка вирусной пневмонии в Китае. СПИД, лихорадка Эбола, чума, бешенство, атипичная пневмония, самые опасные разновидности гриппа — что объединяет все эти заболевания? Да — их потенциальная угроза выкосить значительную часть человечества, что эти заболевания неоднократно и демонстрировали.

А ещё? То, что все они зоонозы: инфекции, которые передаются от животных к человеку. Свиньи, обезьяны, птицы, верблюды, летучие мыши, хорьки, куницы, крысы, олени… В результате мутации вирусы получают способность передаться он животного к человеку. (Ну да, а кто мы, собственно?). А вот следующая мутация может дать вирусу возможность передаваться от человека к человеку. Тот самый китайский короновирус известен с 2002 года и имеет смертность около 10%.

Ближневосточный короновирус (источник — верблюды и летучие мыши) уже отметился и в Европе и в Америке, имеет смертность в среднем 35% (у пожилых — 70%). Что мы можем противопоставить? Реально — только строгое соблюдение личной гигиены. Море китайцев приезжают к нам. Сторониться их всех? Но на два миллиарда китайцев заболевших — что-то около 500 человек. Так что пока паниковать рано.

Что будет дальше? 99%, что инфекцию возьмут под контроль. 1% — могут быть проблемы, мягко говоря. До сих пор все предыдущие вспышки удавалось обуздать в зачатке. Давайте рассматривать сегодня ситуацию как напоминание, что надо помнить, что мы все сидим на пороховой бочке и должны максимально внимательно относиться к любым инфекционным болезням. Особенно к гриппу.

Вирус гриппа особенно легко мутирует и передаётся от животных к человеку. Короновирус есть везде по миру. И везде в России. Значительная часть наших ОРЗ и гастроэнтеритов вызывается коронавирусом. Это для иллюстрации, как вроде мирный вирус может превратиться в монстра», — пояснил Александр Мясников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года в Китае зафиксировали вспышку пневмонии неизвестного происхождения. Медики заявили, что возбудитель — новый тип коронавируса. Число заболевших уже превысило 200 человек, есть случаи летального исхода.

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