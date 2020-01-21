Москва, , 09:10 — REGNUM За безопасностью лифтов в жилых и общественных зданиях могут установить государственный контроль. Соответствующий законопроект, предполагающий изменения в статью 55.24 Градостроительного кодекса, подготовил Ростехнадзор. Об этом 21 января сообщает газета «Известия».

Читайте также: Более 32 тыс. лифтов заменили в Москве за семь лет

Также планируется, что на федеральном уровне начнут следить и за безопасностью подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов.

Документ уже представлен в правительство РФ и, согласно плану законопроектной деятельности российского правительства, в феврале 2020 года будут внесён в Госдуму РФ. Отмечается, что законопроект не предусматривает регулирование вопросов ответственности за нарушение правил по безопасности лифтов.

Также по теме: В Петербурге возбудили дело о падении лифта с людьми в роддоме

Издание напоминает, что лифты были исключены из реестра опасных производственных объектов в 2013 году. Их безопасность фактически никто не контролирует. На сегодняшний день, по данным экспертов, в многоэтажных домах в России используется около четверти лифтов, срок эксплуатации которых уже истёк.

В пресс-службе Ростехнадзора пояснили, в 2017 году постановление правительства утвердило правила безопасного использования и содержания лифтов. Однако госконтроль за соблюдением этих правил владельцами оборудования не предусмотрен.

Читайте ранее в этом сюжете: Минстрой РФ подготовил комплекс мер по обеспечению безопасности лифтов