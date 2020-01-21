Пятигорск, Ставропольский край, , 09:13 — REGNUM Региональный сосудистый центр начал работу на Ставрополье. Он открыт на базе городской клинической больницы Пятигорска. Ежегодно здесь будут получать помощь более 1,5 тыс. пациентов, сообщается на странице центра в Instagram.

В медучреждении открыты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кардиохирургии, кардиологическое для больных с острым коронарным синдромом, анестезиологии и реанимации, а также отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.

Специалисты центра будут проводить стентирование сосудов различных локализаций, тромбоэкстракцию при ишемическом инсульте, каротидную эндартерэктомию, аортокоронарное шунтирование. При этом будут осваивать новые методы хирургических вмешательств при сердечно-сосудистых патологиях. Ежегодно в центре планируется проводить более тысячи высокотехнологичных операций.