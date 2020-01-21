Кемерово, , 09:02 — REGNUM Многодетная семья Чикаковых из Новокузнецкого района Кемеровской области живёт в чудовищных условиях, почти шесть лет они не могут переехать из аварийного дома, сообщают «Вести Кузбасс».

Стены дефомированы, доски прогнили, а в фундаменте огромные щели и трещины. В таких условиях семья, в которой четверо несовершеннолетних сыновей, младшему из которых всего полтора года, живёт шестой год», — уточняет СМИ.

Получить жильё бесплатно семья не может, дом не муниципальный. В августе 2019 года власти района включили семью в реестр многодетных. Это гарантирует соцвыплаты — 35% от выплаты от стоимости жилья, остальные средства: материнский капитал или ипотечный займ — должны вложить сами. Приобрести жильё они могут только в новостройке и в этом же районе. Семья к покупке готова, но пока негде.

«Построим новый дом в посёлке Чистогорском конец 2020 года, либо 2021 год», — определила сроки старший инспектор жилищного сектора отдельного капитального строительства администрации Новокузнецкого района Мария Баева.