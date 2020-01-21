Ставрополь, , 09:01 — REGNUM На Ставрополье осудили директора юридической компании за присвоение денег клиентов. Суд признал его виновным по пяти эпизодам хищения чужого имущества с использованием служебного положения, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе краевой прокураторы.

Установлено, что в 2016 году осужденный был генеральным директором компании, которая предоставляла юридические услуги по получению страховых выплат пострадавшим в ДТП. Он заключал с гражданами договоры об оказании юридических услуг.

После этого злоумышленник получал от клиентов доверенности на представление их интересов в суде, а также в банках на получение взысканных средств со страховых компаний. Однако клиентам от полученных денег осужденный выдавал лишь незначительную частью, а остальное оставлял себе. В результате он похитил у пяти потерпевших более 440 тыс. рублей.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Заявленные потерпевшими гражданские иски также удовлетворены.