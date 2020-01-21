Амстердам, , 08:52 — REGNUM Голландская леволиберальная партия «Демократы 66» призывает к общенациональной дискуссии о регулировании запрещённых ныне наркотиков, например экстази, кокаин, ГОМК и галлюциногенные грибы. Кроме того, партия предлагает учредить государственную комиссию по пересмотру и модернизации наркополитики Нидерландов.

Предложения содержатся в опубликованном партией манифесте. Манифест подписан десятками учёных, специалистами в области наркотиков, адвокатами, криминологами, артистами и (бывшими) политиками.

Инициаторы предложений указывают на то, что употребление наркотиков в Нидерландах не является уголовно наказуемым действием, в отличие от их производства и продажи. По их мнению, это привело к росту преступности.

Однако ужесточение борьбы, по их мнению, не дало желаемых результатов. Поэтому они призывают задуматься об альтернативах. Кроме того, они считают, что урегулированная продажа наркотиков полезнее с точки зрения здравоохранения.