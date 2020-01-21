Санкт-Петербург, , 08:42 — REGNUM Вторник, 21 января, начался в Санкт-Петербурге с установления очередного температурного рекорда. Уже в шесть часов утра температура воздуха в городе достигла +4,8 градусов.

Трамвай в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом, оказался побит предыдущий рекорд, составлявший +4,6 градуса и продержавшийся с 1957 года, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 08:40 мск в Северной столице температура воздуха плюс 5 градусов, дует западный ветер со скоростью 4−9 м/с, влажность 86%.

Днем 21 января ожидается небольшой дождь, ветер западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха +4…+6 гр. Атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, что в воскресенье, 19 января, в Санкт-Петербурге также был обновлен рекорд максимальной температуры воздуха. Отныне для 19 января он составляет +4,7°, что на 0,6° выше достижения 1898 года.

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