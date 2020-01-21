Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:42 — REGNUM Кампания по сбору донорской крови «Tumeboresha Sekta ya Afya» («Мы внесли вклад в улучшение сектора здравоохранения») привлекла более 1500 жителей Танзании. Об этом передает газета Mtanzania.

По информации журналистов издания, трехдневная кампания была проведена в Институте хирургии государственного госпиталя Мухимбили (Moi).

«Мы проводим кампанию «Tumeboresha Sekta ya Afya». Мы использовали эту возможность для того, чтобы привлечь граждан к донорству крови, и мы получили большой общественный отклик, сейчас мы получаем более 100 пакетов крови ежедневно, это огромная радость для нас», — заявил представитель Moi по связям с общественностью Патрик Мвунги после проведения «дня донора».

По словам Мвунги, в настоящее время всем пациентам института хватает донорской крови, и им всем могут провести операции.

«Ежедневно в Moi требуется от 15 до 30 пакетов крови. Перед «днем донора» мы получали менее 15 пакетов донорской крови ежедневно, в основном из Правительственного плана по предоставлению донорской крови, и лишь немногие граждане решали становиться донорами», — заявил Мвунги.

По информации журналистов издания, кампания «Tumeboresha Sekta ya Afya» была проведена при поддержке министерства здравоохранения и связанных с ним правительственных институтов. Как отмечают репортеры, проведение «дней донора» в рамках данной кампании планируют сделать регулярным.