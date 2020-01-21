Ревда, Свердловская область, , 08:46 — REGNUM Новое голосование о демонтаже памятника Ленину с площади Победы в Ревде (Свердловская область) может оказаться нелегитимным. Об этом заявил глава свердловского обкома КПРФ, депутат областного заксобрания Александр Ивачёв, сообщает портал «Ревда-Новости».

По словам парламентария, нужно проверить перечень вопросов. Пока власти заставляют выбирать между памятником Ленину и новым благоустройством с фонтаном, хотя одно не должно отменять другое, уверен депутат.

«Я убежден, что нужно обязательно включить в перечень вопросов: хотят ли люди видеть памятник и фонтан на площади Победы», — сказал Ивачёв.

Если такого варианта не будет в голосовании, то у людей возникнут сомнения в легитимности опроса, и могут начаться новые протесты, считает глава обкома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ревде анонсировали новый опрос о судьбе памятника Ленину. Между тем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал не трогать памятник.

Областные власти уже проводили опрос ревдинцев: 60% горожан высказались за сохранение памятника на площади Победы.

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