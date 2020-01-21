Банги, , 09:09 — REGNUM В международной неправительственной организации «Репортеры без границ» обратились к ответственным органам, призывая их предоставить подробный отчет о расследовании убийства трех российских журналистов в ЦАР. Об этом передает RFI Kiswahili.

По данным предварительного расследования, журналисты были убиты неизвестными лицами, отмечают корреспонденты радиостанции.

В заявлении «Репортеров без границ» сообщается, что несмотря на два года «замалчивания», в настоящее время необходимо предоставить подтверждение имеющихся у следствия доказательств, представленных в предварительном расследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство российских журналистов в ЦАР произошло в ночь с 30 на 31 июля 2018 года. Позже в Следственном комитете РФ мотивом убийства российских журналистов был назван грабеж.

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