Самара, , 08:45 — REGNUM Владельца автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в Самарской области оштрафовали на 200 тысяч рублей за многочисленные нарушения требований промышленной безопасности. Об этом 20 января сообщает пресс-служба прокуратуры по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, во время проверки автомобильной газозаправочной станции, которая расположенной в п.г.т. Волжский, ул. Кржижановского, уч. 1, сотрудники прокуратуры зафиксировали многочисленные нарушения требований законодательства о промышленной безопасности.

В частности механизмы, которые работали под избыточным давлением, не поставлены на учет в Ростехнадзоре, а также нет положительного заключения экспертизы проектных документов на новое строительство или реконструкцию.

Кроме этого, на предприятии не было договора обязательного страхования гражданской ответственности и плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.

По данный фактам было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

В результате суд оштрафовал предпринимателя на двести тысяч рублей.