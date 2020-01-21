Якутск, , 08:40 — REGNUM «Покорители холода» в Якутии 21 января завершили первую экстремальную экспедицию и, в среду, 22 января, в столице республики на пресс-конференции расскажут об итогах.

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Предварительно известно, что всё задуманное у экстремалов и блогеров получилось. Участники экспедиции находились в двух самых холодных районах Якутии и ежедневно в 6:00, в 9:00 и в полдень замеряли в низинах температуры воздуха, пишет «ЯСИА».

Как сообщало ИА REGNUM, участники экспедиции «Покорители холода» взяли старт 12 января и отправились в Верхоянский и Оймяконский районы Якутии.