Махачкала, , 08:36 — REGNUM Почти 500 единиц оружия изъяли из незаконного оборота в Дагестане за 2019 год. Об этом накануне, 20 января, на заседании коллегии МВД республики по подведению итогов работы за минувший год доложил заместитель министра — начальник полиции Дагестана Дмитрий Гутыря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Одним из важных направлений борьбы с преступностью оставалась деятельность по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов. <…> Из незаконного оборота было изъято 490 единиц», — сказал генерал-майор полиции.

В числе изъятого за год три пулемета, два гранатомета, 21 автомат, 142 пистолета и другое. Меры по изъятию, по словам докладчика, способствовали сокращению на 11,5% числа преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане действует программа выкупа у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За добровольно сданный в полицию пистолет можно получить 45 тыс. рублей, автомат — 60 тыс. рублей, охотничье ружье — 4,5 тыс. рублей и т. д. При этом гражданин освобождается от уголовной ответственности при условии, что с помощью этого оружия не было совершено преступлений.