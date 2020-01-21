Сухум, , 08:54 — REGNUM Денежные средства на ремонтные работы в администрации президента Абхазии готовятся собирать участники протестов, штурмовавшие здание. Об этом 20 января сообщает Abhazia-news.ru.

По данным журналистов, необходимую сумму денег планируют собирать «всем миром», то есть предложить гражданам внести посильный вклад на общее дело. Устанавливать степень вины участников и кто именно нанес ущерб не будут. Сбор денег начнут после того, как будет подсчитана общая сумма ущерба.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января протестующие штурмом захватили администрацию президента Абхазии и покинули ее, когда глава республики Рауль Хаджимба ушел со своего поста. Полиция не применяла силу к штурмующим, но охрана пыталась блокировать вход. Чтобы прорваться внутрь здания, участники протеста выломали входные двери и разбили окна первого этажа. При передаче здания властям протестующие дали обещание компенсировать затраты на его восстановление.