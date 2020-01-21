Москва, , 08:25 — REGNUM Роспотребнадзор открыл горячую линию по качеству, безопасности и срокам годности молочных продуктов. Линия будут работать с 21 января по 4 февраля, сообщается на сайте ведомства.

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Специалисты проконсультируют граждан по всем вопросам реализации и маркировки молочной продукции.

Телефоны горячей линии и консультационные пункты Роспотребнадзора работают во всех регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, введение с 1 июня 2020 года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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