Москва, 21 января 2020, 08:25 — REGNUM Роспотребнадзор открыл горячую линию по качеству, безопасности и срокам годности молочных продуктов. Линия будут работать с 21 января по 4 февраля, сообщается на сайте ведомства.
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Специалисты проконсультируют граждан по всем вопросам реализации и маркировки молочной продукции.
Телефоны горячей линии и консультационные пункты Роспотребнадзора работают во всех регионах России.
Как сообщало ИА REGNUM, введение с 1 июня 2020 года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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