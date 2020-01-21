Махачкала, , 08:31 — REGNUM Главного бухгалтера родильного дома № 2 города Махачкалы заподозрили в хищении свыше 19 млн рублей. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что подозреваемая в сговоре с иными лицами незаконно начисляла деньги на банковские счета сотрудников лечебного учреждения. В последующем средства возвращались злоумышленнице как необоснованно перечисленные.

В результате в период с 2015 по март 2019 года главный бухгалтер роддома похитила из бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана более 19,6 млн рублей. Расследование дела продолжается.

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