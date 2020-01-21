Благовещенск, , 08:28 — REGNUM Из областного бюджета в Приамурье выделено 4,3 млн рублей для выплат вознаграждений охотникам, занимающимся добычей волков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Таким образом, за каждого убитого волка охотник может получить на руки около 7 500 рублей. В Дирекции по охране и использованию объектов животного мира уже начали принимать документы от желающих принять участие в снижении популяции хищников, которые расплодившись, стали сильно вредить сельскому хозяйству.

«Выделенной суммы хватит на вознаграждения за головы 400 волков. Поскольку это уже третий этап мероприятий по снижению численности данных хищников, можно с уверенностью сказать, что такое количество шкур амурчане сдадут за четыре-шесть месяцев», — прокомментировал замначальника Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье охотники будут получать вознаграждение за уничтожение волков.