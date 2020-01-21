Оренбург, , 08:22 — REGNUM В Оренбурге задержан житель ближнего зарубежья, имеющий временную регистрацию в Москве и прибывший в Оренбург для распространения наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

При задержании 23-летнего человека полицейские задействовали спецотряд «Гром». У молодого человека обнаружили пять свертков с героином. При обыске номера в гостинице изъято еще 89 свёртков с наркотиком. Помимо этого, пять свертков найдены в специально оборудованных тайниках областного центра.

Возбуждено уголовно дело. Наркогастролер заключен под стражу. Молодому человеку за незаконный оборот наркотиков грозит до 20 лет лишения свободы.