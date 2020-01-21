Ревда, Свердловская область, , 08:26 — REGNUM В Ревде (Свердловская область) местные власти организуют новый опрос о демонтаже памятника Ленину. Об этом сообщает телекомпания «Единство».

Решение было принято в ходе слушаний в Общественной палате. Опрос пройдёт 25 января 2020 года в рамках голосования по выбору общественных территорий.

Ревдинцев снова спросят, какой они хотя видеть центральную площадь Победы: с памятником Ленину или без него. Власти уверяют: если оставить памятник Ленину, им якобы не удастся благоустроить площадь и добавить туда фонтан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что настаивает на выполнении своих рекомендаций в Ревде. По мнению главы региона, лучше не трогать памятник Ленину.

До этого областные власти проводили свой опрос населения. Около 60% ревдинцев высказались за то, чтобы оставить памятник на площади Победы.

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