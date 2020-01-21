Нижний Новгород, , 08:12 — REGNUM Контрольно-счётная палата Нижегородской области при проверке реализации госпрограммы, направленной на организацию присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми с туберкулезной интоксикацией обнаружила многочисленные нарушения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проверку проводили в 12 районах, а всего ею охватили свыше 200 муниципальных организаций. Надзорные мероприятия касались расходов за 2018 год и восемь месяцев 2019 года. Общая сумма — свыше 18,528 млн рублей, из них по более чем 7,34 млн рублей, то есть почти 40%, траты проходили с нарушениями и недочётами. На нецелевое использование средств, в частности, пришлось 752,4 тыс. рублей, на неправомерные расходы — свыше 1,88 млн рублей, а более чем 4,05 млн рублей израсходованы с нарушением условий предоставления субсидий.

К примеру, 39 учреждений в шести районах и городских округах направляли субсидии на цели, которые не соответствуют условиям программы. Помимо этого, распорядители средств бюджета нарушали условия выделения субсидий юрлицам, заключая их с учреждениями, в чьём списочном составе не было детей-инвалидов, детей-сирот и детей без родительской опеки. Некоторые дошкольные образовательные учреждения не вернули в районный бюджет остатки субсидий.

Результатом проверки стали 43 административных протокола. Материалы направлены в нижегородскую прокуратуру.