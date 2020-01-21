Москва, , 08:10 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Mazda на российском рынке ООО «Мазда Мотор РУС» объявил об отзыве 22 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, под отзыв попадают модели Mazda CX-9, проданные с 9 по 14 мая 2019 года.

«Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что на некоторых автомобилях протектор шин, установленных на заводе-изготовителе автомобиля, может частично отслоиться от каркаса шин», — говорится в сообщении.

Это связано с тем, что во время производственного процесса специальная смесь, применяемая при изготовлении экспериментальных образцов резины, случайно попала в смесь, которую используют для изготовления серийной продукции. Это и привело к снижению прочности протектора шин.

Компания совершенно бесплатно проведет все необходимые работы по устранению дефекта.

Напомним, в сентябре прошлого года компания Mazda уже проводила отзывную кампанию в РФ. Тогда было объявлено об отзыве 206 моделей Mazda CX-9 из-за возможного возникновения на некоторых автомобилях неисправностей, связанных со слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода.

Читайте также: Toyota отзывает в США 696 тыс. машин